Канчельскис считает, что Головину стоило перейти в «Боруссию»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение, что полузащитнику «Монако» Александру Головину стоило перейти в дортмундскую «Боруссию», которая проявляла интерес к российскому футболисту минувшей зимой.

«Это хорошая команда, она борется в Бундеслиге за чемпионство, и немецкий чемпионат хороший. Но человеку свойственно находиться там, где ему комфортно, поэтому Головин продолжил выступать за «Монако», — цитирует Канчельскиса Metaratings.

Действующий контракт Головина с «Монако» рассчитан до лета 2026 года. Цвета монегасков россиянин защищает с сезона-2018/2019.

В текущем сезоне 26-летний Головин провёл в футболке французского клуба 37 матчей, забил шесть голов и отдал семь результативных передач.