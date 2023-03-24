Павлюченко: «В АПЛ Головин бы не затерялся»

Бывший форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко высказался о карьерных перспективах полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Какой следующий шаг Головина? Да никогда не знаешь, как будет лучше. Сложно советовать что-либо уже состоявшемуся футболисту. Но в АПЛ Александр бы не затерялся, это точно», — заявил экс-нападающий российской национальной команды в интервью изданию «РБ Спорт». Эксперт отметил, что Головин уже адаптирован к европейскому футболу, являясь лидером своего нынешнего клуба.

Напомним, что Александр выступает в футболке «Монако» с 2018 года, проведя в текущем сезоне 26 матчей и забив шесть голов при шести ассистах.