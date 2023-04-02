Головин выйдет в старте против «Страсбурга» - он пропускал игры сборной России из-за травмы

Стали известен стартовый состав «Монако» на матч 29-го тура Лиги 1 против «Страсбурга».

Российский полузащитник «монегасков» Александр Головин, который пропускал прошлую игру (против «Аяччо»), а также мартовские сборы национальной команды России.

Стартовый состав «Монако»: Нюбель, Агилар, Дисаси, Марипан, Энрике, Вандерсон, Фофана, Камара, Головин, Бен Сегир, Бен Йеддер.

Матча начнётся в 18:05 по московскому времени.

«Монако» идёт на четвёртой позиции, «Страсбург» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице, опережая зону вылета лишь по дополнительным показателям.