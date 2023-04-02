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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин выйдет в старте против «Страсбурга» - он пропускал игры сборной России из-за травмы

02 Апреля 2023 • 17:33 Комментировать
Монако
...
Страсбург
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Через 0 ч. 12 мин.

Стали известен стартовый состав «Монако» на матч 29-го тура Лиги 1 против «Страсбурга». 

Российский полузащитник «монегасков» Александр Головин, который пропускал прошлую игру (против «Аяччо»), а также мартовские сборы национальной команды России.

Стартовый состав «Монако»: Нюбель, Агилар, Дисаси, Марипан, Энрике, Вандерсон, Фофана, Камара, Головин, Бен Сегир, Бен Йеддер.

Матча начнётся в 18:05 по московскому времени.

«Монако» идёт на четвёртой позиции, «Страсбург» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице, опережая зону вылета лишь по дополнительным показателям. 

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Монако Страсбург
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