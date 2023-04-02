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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» - «Страсбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2

02 Апреля 2023 • 17:35 Комментировать
Монако
3:2
Страсбург
1 1.17 X 6.00 2 30.00
2-й тайм

В рамках 29-го тура чемпионата Франции по футболу «Монако» играет со «Страсбургом».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.   

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Монако3:2Страсбург
(1:0) Скардовелли Вандерсон19' 
 32'Мотиба Лебо (1:1)
 41'Марипан Гильермо (1:2)
(2:2) Бен Сехир Элиссе54' 
(3:2) Диоп Эден58' 
Нюбель АлександрАгилар Рубен 46' (Диоп Эден ( 46') Дисаси АксельМарипан ГильермоКайо Энрике 57' (Якобс Исмаил ( 57') Фофана Юссуф  45'Камара Мохамед VII  40'Скардовелли ВандерсонБен Сехир Элиссе 57' (Фолланд Кевин ( 57') Головин АлександрБен-Йеддер Виссам
Запасные: Желсон МартиньшМинамино ТакумиЛукас ЖанМатазо ЭлиоМатсима КрисленДидийон ТомасАклиуш Манес
Селс МатцДукуре ИсмаэльНьямси ЖерзиноГильберт ФредерикДиарра Хабиб  54'Сансон МорганАолу Жан-ЭдеБеллегард Жан-РикнерДелен ТомаМотиба ЛебоДиалло Хабиб
Запасные: Перрен ЛюкаСудзуки ЮитоСоболь ЭдуардСиссоко ИбраимаНусс АнтуанЖан ДэниКандил НординРиссьер РобинПрчич Саньин
02 апреля. Стадион "Луи II".
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