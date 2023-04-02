«Монако» - «Страсбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2

В рамках 29-го тура чемпионата Франции по футболу «Монако» играет со «Страсбургом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Монако - Страсбург
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Протокол игры
|(1:0) Скардовелли Вандерсон19'
|32'Мотиба Лебо (1:1)
|41'Марипан Гильермо (1:2)
|(2:2) Бен Сехир Элиссе54'
|(3:2) Диоп Эден58'
Нюбель Александр•Агилар Рубен46' (Диоп Эден (46') •Дисаси Аксель•Марипан Гильермо•Кайо Энрике57' (Якобс Исмаил (57') •Фофана Юссуф• 45'Камара Мохамед VII• 40'Скардовелли Вандерсон•Бен Сехир Элиссе57' (Фолланд Кевин (57') •Головин Александр•Бен-Йеддер Виссам
02 апреля. Стадион "Луи II".
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