Барбоза объяснил, почему Головину лучше остаться в «Монако»

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о будущем российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Головин – талантливый футболист, думаю, что он способен заиграть в любом топ-чемпионате. АПЛ? Конечно, почему нет. Но мне кажется, что ему лучше оставаться в «Монако», так как команда постоянно участвует в еврокубках», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

Агент отметил, что уровень футбола в Германии или Англии намного выше, чем в Лиге 1, но Головин сейчас является лидером своей команды.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 37 матчей с учетом всех турниров, в которых забил шесть голов и записал в свой актив семь результативных передач.