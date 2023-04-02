Монако - Страсбург: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В 29-м туре Лиги 1 «Монако» примет «Страсбург», команду, идущую у зоны вылета. При этом соперники находятся в похожей форме и в последнее время выступают весьма нестабильно. Добавим, что в истории личных встреч у команд примерное равенство, что также добавит интриги. Но в любом случае считается, что у монегасков сегодня есть все шансы набрать три очка.

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