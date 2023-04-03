Спонсор «Монако» предложил необычную инициативу

Главный спонсор выступающего во французском чемпионате «Монако», компания eToro, объявила и уже провела в ходе матча со «Страсбургом» необычную инициативу, вдохновленную, очевидно, букмекерами.

Дабы повысить интерес к игре и продажам клубных футболок «Монако», компания объявила «трейд» - купить футболку можно прямо во время матча, если «Монако» ведет в счете, сделать это можно с серьезной скидкой, а если проигрывает - цена на майки растет.

Как это отразилось на продажах, руководство клуба пока что не сообщает, но, по крайней мере, игра получилась результативной - монегаски с Александром Головиным в составе выиграли со счетом 4:3.