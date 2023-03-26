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Канчельскис считает, что Головин сможет заиграть в АПЛ

26 Марта 2023 • 13:08 Комментировать
Монако
...
Страсбург
02.04 18:05

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос, сможет ли полузащитник «Монако» Александр Головин заиграть в АПЛ.

«Думаю, да, Головин сумеет заиграть в АПЛ, но предложений пока оттуда нет. У него есть все, чтобы там преуспеть. Саша – талантливый парень, он здорово показывает себя во Франции», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 26-летний российский хавбек принял участие в 37 матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и записал в свой актив семь результативных передач. Трансферная стоимость Головина оценивается в 22 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Андрей Канчельскис Александр Головин
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