​Мбаппе высказался о своей стоимости

Оценочная стоимость форварда Килиана Мбаппе составляет 180 миллионов евро, если судить по данным авторитетного портала transfermarkt. В интервью для TF1 Мбаппе высказался о сумме, в которую его оценивают.

«Моя рыночная стоимость составляет 180 миллионов евро, но думаю ли я об этом по утрам? Вовсе нет. Вот как это работает в футболе.

Эти деньги не идут мне в карман. Я страстно увлечён футболом и имею возможность зарабатывать на жизнь любимым делом. Я просто стараюсь помогать своим командам побеждать», - приводит слова Мбаппе Goal.com.

В сезоне 2020/2021 Килиан Мбаппе забил 40 голов и отдал 10 голевых передач в 45 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.