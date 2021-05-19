​Мбаппе высказался о своей стоимости

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19 Мая 2021, 10:55,
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Оценочная стоимость форварда Килиана Мбаппе составляет 180 миллионов евро, если судить по данным авторитетного портала transfermarkt. В интервью для TF1 Мбаппе высказался о сумме, в которую его оценивают.
«Моя рыночная стоимость составляет 180 миллионов евро, но думаю ли я об этом по утрам? Вовсе нет. Вот как это работает в футболе.
Эти деньги не идут мне в карман. Я страстно увлечён футболом и имею возможность зарабатывать на жизнь любимым делом. Я просто стараюсь помогать своим командам побеждать», - приводит слова Мбаппе Goal.com.
В сезоне 2020/2021 Килиан Мбаппе забил 40 голов и отдал 10 голевых передач в 45 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
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