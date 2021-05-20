Луческу вспомнил о переговорах «Шахтёра» по Неймару

Бывший главный тренер «Шахтёра» Мирча Луческу вспомнил о несостоявшемся переходе одного из лучших бразильских футболистов Неймара.

Румынский журналист Эмануэль Рошу в «Твиттере» процитировал экс-наставника «Зенита»: «Ахметов не захотел платить так много за одного игрока» и назвал сумму в 15 млн евро.

Примечательно, что у владельца «горняков» Рината Ахметова иная позиция. Пять лет назад он заявил, что «Сантос» не отпустил в Донецк тогда еще 17-летнего Неймара. Бразильский клуб отклонил предложения на сумму в 15 млн евро и в 25 миллионов.

Напомним, что «Сантос» в итоге продал Неймара в «Барселону» и заработал 88 миллионов евро.