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Луческу вспомнил о переговорах «Шахтёра» по Неймару

20 Мая 2021, 21:32,

Бывший главный тренер «Шахтёра» Мирча Луческу вспомнил о несостоявшемся переходе одного из лучших бразильских футболистов Неймара.

Румынский журналист Эмануэль Рошу в «Твиттере» процитировал экс-наставника «Зенита»: «Ахметов не захотел платить так много за одного игрока» и назвал сумму в 15 млн евро.

Примечательно, что у владельца «горняков» Рината Ахметова иная позиция. Пять лет назад он заявил, что «Сантос» не отпустил в Донецк тогда еще 17-летнего Неймара. Бразильский клуб отклонил предложения на сумму в 15 млн евро и в 25 миллионов.

Напомним, что «Сантос» в итоге продал Неймара в «Барселону» и заработал 88 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Шахтёр Донецк, Неймар, Мирча Луческу
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