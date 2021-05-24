Развязка чемпионской гонки Лиги 1 - видеообзор матчей

Развязка чемпионата Франции оказалась весьма интересной. Если в последнее время «ПСЖ» заранее брал золотые медали, то в воскресенье интрига держалась до последних секунд 38-го тура.

Команда Маурисио Почеттино без особых проблем набрала три очка в гостях у «Бреста» (2:0), даже несмотря на незабитый Неймаром 11-метровый. Судьба титула решалась в параллельном противостоянии, где «Лилль» обыгрывал «Анже» с таким же счетом, забив оба гола до перерыва. В концовке соперник сократил отставание, подарив надежду «ПСЖ», но все же «доги» не упустили такое неожиданное, но заслуженное чемпионство.

Видеообзор матчей медалистов представлен ниже.