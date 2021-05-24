Развязка чемпионской гонки Лиги 1 - видеообзор матчей

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24 Мая 2021, 09:04,
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Развязка чемпионата Франции оказалась весьма интересной. Если в последнее время «ПСЖ» заранее брал золотые медали, то в воскресенье интрига держалась до последних секунд 38-го тура.
Команда Маурисио Почеттино без особых проблем набрала три очка в гостях у «Бреста» (2:0), даже несмотря на незабитый Неймаром 11-метровый. Судьба титула решалась в параллельном противостоянии, где «Лилль» обыгрывал «Анже» с таким же счетом, забив оба гола до перерыва. В концовке соперник сократил отставание, подарив надежду «ПСЖ», но все же «доги» не упустили такое неожиданное, но заслуженное чемпионство.
Видеообзор матчей медалистов представлен ниже.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ПСЖ, Монако, Лилль
ПСЖ сам виноват, наняв Почеттино по ходу сезона. Это назначение всё и обрушило! Тухель, уверен, довёл бы до победного конца дело с чемпионством во Франции и, возможно, с ЛЧ. А так он достигает аналогичных успехов с Челси, в то время как будущее Почеттино абсолютно неопределенно. Что мешало назначить тренера с нового сезона?