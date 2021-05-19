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Стали известны пожелания Мбаппе по новому контракту с «ПСЖ»

19 Мая 2021, 18:21,

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе до сих пор не подписал новый контракт с французским грандом и следующим летом может стать свободным агентом. Тем не менее, переговоры 22-летнего футболиста с клубом продолжаются.

TF1 сообщает, что главным камнем преткновения в обсуждениях деталей новой сделки является срок, на который она будет рассчитана. Парижане предлагают контракт до 2025 года, но с опцией досрочного разрыва соглашения в 2024 году. Мбаппе эта идея не по душе, и он хотел бы переподписать контракт до 2023 года с возможностью разорвать его в 2022 году.

Вторым условием Мбаппе является подписание сильных игроков, с которыми «ПСЖ» мог бы реально претендовать на победу в Лиге чемпионов.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
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