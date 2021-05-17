Полузащитник Юлиан Дракслер прокомментировал продление контракта с «ПСЖ».

«Для меня это большая гордость, люблю клуб и город. Приятно играть в такой команде, которая состоит из хороших игроков. Рад, что продлил контракт.

Надеюсь, что мы продолжим выигрывать трофеи в следующих сезонах. Сделаем всё, чтобы радовать наших болельщиков.

Мы добились большого прогресса за последние годы. В этом сезоне дошли до полуфинала Лиги чемпионов, в прошлом – до финала. Да, конечно, у нас были и взлёты, и падения, как и у любого клуба, но в этом нет ничего страшного. Рад, что буду продолжать выступать за «ПСЖ», - цитирует немецкого футболиста пресс-служба парижского клуба.