«Лилль» - новый чемпион Франции

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23 Мая 2021, 23:51,
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«Лилль» в гостевом матче 38-го тура чемпионата Франции обыграл «Анже» со счётом 2:1 и сенсационно выиграл Лигу 1.
В параллельном матче «ПСЖ» разобрался с «Брестом» (2:0), но финишировал только вторым. «Монако» после нулей с «Лансом» завоевал бронзу. За третью строчку не смог побороться «Лион», уступивший «Ницце» (2:3).
Протокол игры
|10' Дэвид Джонатан (0:1)
|45' Йилмаз Бурак (0:2)
|(1:2) Фюльжени Анжело 90'
Бернардони Поль • Мансо Венсан • Павлович Матео • Томас Ромейн • Капель Пьеррик 81' ( Чо Мохамед-Али ( 81') • Бобишон Антонен • Мангани Тома • Кабо Джимми 57' ( Тиуб Сада ( 57') • Фюльжени Анжело • Перейра-Лаже Матиаш 57' ( Думбия Сулейман ( 57') • Дьони Лои 66' ( Баокен Стефан ( 66')
Запасные: Муанга Кевин • Эль-Мелали Фарид • Бютелль Людовик • Эбосс Энцо • Таиби Ванисс
Меньян Майк • Челик Зеки • 78'Джало Тьягу • Ботман Свен • Мандава Рейнилду • Саншеш Ренату 75' 82' ( Араужо Луис ( 82') • Андре Бенжамин • Сумаре Бубакари • Язиджи Юсуф 67' ( Бамба Джонатан ( 67') • Дэвид Джонатан 90' ( Иконе Жонатан ( 90') • Йилмаз Бурак 82' ( Шека ( 82')
Запасные: Веа Тимоти • Пье Жереми • Карнезис Орестис • Лихаджи Исаак • Брадарич Домагой
23 мая. Стадион "Раймон Копа" (Анже).
Протокол игры
|37' Февр Ромен (0:1)
|71' Мбаппе Килиан (0:2)
Ларсонне Готье • Фоссурье Жюльен • Шардонне Брендан • Дюверн Жан-Кевин • Перро Ромен • Февр Ромен 78' ( Кардона Ирвин ( 78') • Маньетти Уго 35' 87' ( Ле Дуарон Жереми ( 87') • Белькебла Арис 78' ( Лукас Жан ( 78') • Онора Франк • Мунье Стив 87' ( Мбок Хианга ( 87') • Шарбонье Гаэтан 83' ( Бааль Людовик ( 83')
Запасные: Брассье Лилиан • Хассен Муе • Пьер-Габриэль Ронаэль • Н'Гома Ферри
Навас Кейлор • Дагба Колин • Маркиньос Маркос • Кимпембе Преснел • Диалло Абду • Эррера Андер • 27'Данилу Перейра • Рафинья Алькантара 72' ( Гуэйе Идрисса ( 72') • Ди Мария Анхель 72' ( Икарди Мауро ( 72') • Мбаппе Килиан • Неймар 34'
Запасные: Керер Тило • Кин Мойзе • Рико Серхио • Баккер Митчел • Сарабия Пабло • Дракслер Юлиан • Паредес Леандро
23 мая. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
Протокол игры
Лека Жан-Луи • Гради Жонатан • Баде Луак • Медина Факундо 74' 88' ( Банза Симон ( 88') • Клаусс Жонатан • 82'Дукуре Шейк • Каюзак Янник 82' 86' ( Какута Гаэль ( 86') • Фофана Секо • Айдара Массадио • Сотока Флориан 72' ( Жан Корентен ( 72') • Ганаго Игнатиус 72' ( Мюинга Арно ( 72')
Запасные: Боура Исмаэль • Траоре Шейк • Маурисио Тони • Фариньес Вилькер • Фортес Стивен
Лекомт Бенжамен • Сидибе Джибриль • Марипан Гильермо • 86'Бадьяшиль Бенуа • Желсон Мартиньш 72' ( Дьятта Крепен ( 72') • Чуамени Орельен • Фофана Юссуф 78' ( Фабрегас Сеск ( 78') • Кайо Энрике • Фолланд Кевин 82' 90' ( Дисаси Аксель ( 90') • Бен-Йеддер Виссам 90' ( Пеллегри Пьетро ( 90') • Головин Александр
Запасные: Балло-Туре Фоде • Манноне Вито • Агилар Рубен • Жеббель Виллем • Матазо Элио
23 мая. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
Протокол игры
|(1:0) Экамби Карл Токо 14'
|27' Дольберг Каспер (1:1)
|(2:1) Экамби Карл Токо 40'
|50' Камара Ассан (2:2)
|57' Салиба Вильям (2:3)
Лопеш Антони • Дюбуа Лео 74' ( Де Шильо Маттиа ( 74') • Фильо Марсело • 56'Денайер Джейсон • Корне Максвелл • Бруно Моура 61' ( Слимани Ислам ( 61') • Какере Максанс 67' ( Мендес Тьяго ( 67') • Экамби Карл Токо • Пакета Лукас • Ауа Уссем 67' ( Шерки Райан ( 67') • Депай Мемфис
Запасные: Бар Мельвен • Поллерсбек Юлиан • Гюсто Мало • Сумаре Яя • Диоманде Синали
Бенитес Вальтер • Аталь Юсеф • Тодибо Жан-Клер • 65'Салиба Вильям • Камара Ассан • Будауи Хишем 88' ( Лотомба Жордан ( 88') • Тюрам Кефрен 45' 83' ( Шнайдерлин Морган ( 83') • Лис-Мелу Пьерр • Лопеш Рони 78' ( Ндой Дан ( 78') • Дольберг Каспер • Гуйри Амин
Запасные: Пельмар Анди • Селлуки Малик • Кардинал Йоан • Бамбу Робсон • Данилюк Флавиус • Уэйд Пол
23 мая. Стадион "Гроупама Арена".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ПСЖ, Монако, Лион, Лилль
Обошли мешок, настоящий подвиг для чемпа. Мешок чет дырявый был в этом сезоне, много поражений.