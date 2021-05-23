Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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«Лилль» - новый чемпион Франции

23 Мая 2021, 23:51,

«Лилль» в гостевом матче 38-го тура чемпионата Франции обыграл «Анже»  со счётом 2:1 и сенсационно выиграл Лигу 1.

В параллельном матче «ПСЖ» разобрался с «Брестом» (2:0), но финишировал только вторым. «Монако» после нулей с «Лансом» завоевал бронзу. За третью строчку не смог побороться «Лион», уступивший «Ницце» (2:3).

Протокол игры  
Анже 1:2 Лилль
    10' Дэвид Джонатан (0:1)
    45' Йилмаз Бурак (0:2)
(1:2) Фюльжени Анжело 90'    
Бернардони Поль Мансо Венсан Павлович Матео Томас Ромейн Капель Пьеррик   81' (Чо Мохамед-Али (   81') Бобишон Антонен Мангани Тома Кабо Джимми   57' (Тиуб Сада (   57') Фюльжени Анжело Перейра-Лаже Матиаш   57' (Думбия Сулейман (   57') Дьони Лои   66' (Баокен Стефан (   66')
Запасные: Муанга Кевин Эль-Мелали Фарид Бютелль Людовик Эбосс Энцо Таиби Ванисс
Меньян Майк Челик Зеки   78' Джало Тьягу Ботман Свен Мандава Рейнилду Саншеш Ренату   75'   82' (Араужо Луис (   82') Андре Бенжамин Сумаре Бубакари Язиджи Юсуф   67' (Бамба Джонатан (   67') Дэвид Джонатан   90' (Иконе Жонатан (   90') Йилмаз Бурак   82' (Шека (   82')
Запасные: Веа Тимоти Пье Жереми Карнезис Орестис Лихаджи Исаак Брадарич Домагой
23 мая. Стадион "Раймон Копа" (Анже).
Протокол игры  
Брест 0:2 ПСЖ
    37' Февр Ромен (0:1)
    71' Мбаппе Килиан (0:2)
Ларсонне Готье Фоссурье Жюльен Шардонне Брендан Дюверн Жан-Кевин Перро Ромен Февр Ромен   78' (Кардона Ирвин (   78') Маньетти Уго   35'   87' (Ле Дуарон Жереми (   87') Белькебла Арис   78' (Лукас Жан (   78') Онора Франк Мунье Стив   87' (Мбок Хианга (   87') Шарбонье Гаэтан   83' (Бааль Людовик (   83')
Запасные: Брассье Лилиан Хассен Муе Пьер-Габриэль Ронаэль Н'Гома Ферри
Навас Кейлор Дагба Колин Маркиньос Маркос Кимпембе Преснел Диалло Абду Эррера Андер   27' Данилу Перейра Рафинья Алькантара   72' (Гуэйе Идрисса (   72') Ди Мария Анхель   72' (Икарди Мауро (   72') Мбаппе Килиан Неймар   34'
Запасные: Керер Тило Кин Мойзе Рико Серхио Баккер Митчел Сарабия Пабло Дракслер Юлиан Паредес Леандро
23 мая. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
Протокол игры  
Ланс 0:0 Монако
Лека Жан-Луи Гради Жонатан Баде Луак Медина Факундо   74'   88' (Банза Симон (   88') Клаусс Жонатан   82' Дукуре Шейк Каюзак Янник   82'   86' (Какута Гаэль (   86') Фофана Секо Айдара Массадио Сотока Флориан   72' (Жан Корентен (   72') Ганаго Игнатиус   72' (Мюинга Арно (   72')
Запасные: Боура Исмаэль Траоре Шейк Маурисио Тони Фариньес Вилькер Фортес Стивен
Лекомт Бенжамен Сидибе Джибриль Марипан Гильермо   86' Бадьяшиль Бенуа Желсон Мартиньш   72' (Дьятта Крепен (   72') Чуамени Орельен Фофана Юссуф   78' (Фабрегас Сеск (   78') Кайо Энрике Фолланд Кевин   82'   90' (Дисаси Аксель (   90') Бен-Йеддер Виссам   90' (Пеллегри Пьетро (   90') Головин Александр
Запасные: Балло-Туре Фоде Манноне Вито Агилар Рубен Жеббель Виллем Матазо Элио
23 мая. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
Протокол игры  
Лион 2:3 Ницца
(1:0) Экамби Карл Токо 14'    
    27' Дольберг Каспер (1:1)
(2:1) Экамби Карл Токо 40'    
    50' Камара Ассан (2:2)
    57' Салиба Вильям (2:3)
Лопеш Антони Дюбуа Лео   74' (Де Шильо Маттиа (   74') Фильо Марсело   56' Денайер Джейсон Корне Максвелл Бруно Моура   61' (Слимани Ислам (   61') Какере Максанс   67' (Мендес Тьяго (   67') Экамби Карл Токо Пакета Лукас Ауа Уссем   67' (Шерки Райан (   67') Депай Мемфис
Запасные: Бар Мельвен Поллерсбек Юлиан Гюсто Мало Сумаре Яя Диоманде Синали
Бенитес Вальтер Аталь Юсеф Тодибо Жан-Клер   65' Салиба Вильям Камара Ассан Будауи Хишем   88' (Лотомба Жордан (   88') Тюрам Кефрен   45'   83' (Шнайдерлин Морган (   83') Лис-Мелу Пьерр Лопеш Рони   78' (Ндой Дан (   78') Дольберг Каспер Гуйри Амин
Запасные: Пельмар Анди Селлуки Малик Кардинал Йоан Бамбу Робсон Данилюк Флавиус Уэйд Пол
23 мая. Стадион "Гроупама Арена".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Монако, Лион, Лилль
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Комментарии (2)
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0
Bartimeus
24 Мая 2021, 00:57

Обошли мешок, настоящий подвиг для чемпа. Мешок чет дырявый был в этом сезоне, много поражений.

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fireland
24 Мая 2021, 00:10
Красавцы. Хлопнули аргентинского физрука. Особенно рад за Йылмаза.
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