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Головин в основе на последний матч «Монако» в сезоне

23 Мая 2021, 21:32,

23 мая «Монако» сыграет с «Лансом» в рамках 38-го тура чемпионата Франции. Этот матч станет последним для команды в сезоне. 

На поле с первых минут появится российский полузащитник Александр Головин, который в текущем сезон провёл 20 игр, пять раз отличившись и девять раз отдав голевую передачу. 

Состав «Монако»: Лекомт - Сидибе, Бадьяшиль, Марипан, Энрике - Желсон, Чуаэми, Фофана, Головин - Фолланд, Бен-Йеддер.

Сразу же после поединка против «Ланса» Головин должен отправиться в расположение сборной России, чтобы приступить к подготовке к чемпионату Европы. Национальная команда России провела уже две тренировки на сборах в Австрии. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Монако, Александр Головин
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