Головин ещё может стать чемпионом Франции: интриги последнего тура Лиги 1

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22 Мая 2021, 14:02,
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В воскресенье вечером в чемпионате Франции пройдут матчи заключительного игрового дня. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирается с существующими интригами и рассказывает о них своим читателям.
Кто станет чемпионом
Даже «Монако», идущий третьим, может стать чемпионом Франции. Но это лишь теория. На практике обойти «Лилль» и «ПСЖ» монегаскам с Александром Головиным в составе практически невозможно. Давайте взглянем на турнирную ситуацию.
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ЗМ:ПМ
|РМ
|О
|1
|Лилль
|37
|23
|11
|3
|62:22
|+40
|80
|2
|ПСЖ
|37
|25
|4
|8
|84:28
|+56
|79
|3
|Монако
|37
|24
|5
|8
|76:42
|+34
|77
«Анже» - «Лилль»
«Брест» - «ПСЖ»
«Ланс» - «Монако»
«Лиллю» для первого за 10 лет чемпионства достаточно обыграть «Анже». При ничьей или поражении «догам» с учётом разности мячей (именно разница мячей в Лиге 1 сравнивается при одинаковом количестве очков) нужно надеяться на то, что «ПСЖ» не наберёт больше очков, чем они.
«ПСЖ» нужно обыгрывать «Брест» и надеяться на осечку «Лилля». Ничьей для чемпионства парижанам хватит только в случае поражения «Лилля». Тогда команда Маурисио Почеттино окажется выше по разности голов.
У «Монако» шансы стать чемпионом лишь теоретические, ведь по разности мячей команда уступает и «Лиллю» (+34 против +40) и «ПСЖ» (+34 против +56). Александру Головину и компании нужно примерно следующее: победа над «Лансом» с разницей в 3 гола, поражение «Лилля» с разницей в 3 гола и поражение «ПСЖ».
Кто попадёт в Лигу чемпионов
Когда речь идёт о борьбе за билеты в Лигу чемпионов, в таблицу добавляется «Лион».
|М
|Путёвка
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ЗМ:ПМ
|РМ
|О
|1
|ЛЧ
|Лилль
|37
|23
|11
|3
|62:22
|+40
|80
|2
|ЛЧ
|ПСЖ
|37
|25
|4
|8
|84:28
|+56
|79
|3
|ЛЧ
|Монако
|37
|24
|5
|8
|76:42
|+34
|77
|4
|ЛЕ
|Лион
|37
|22
|10
|5
|79:40
|+39
|76
«Лион» - «Ницца»
Стоит сказать, что от Франции в Лигу чемпионов попадают три команды. По умолчанию чемпион и вице-чемпион отправляются сразу в групповой этап, а команда, занявшая 3 место, начинает путь в квалификации. Впрочем, если «Манчестер Юнайтед» выиграет Лигу Европы («красные дьяволы» уже застолбили за собой место в следующей Лиге чемпионов через АПЛ), бронзовый призёр французской Лиги 1 тоже отправится сразу в группу ЛЧ.
«Лилль» никак не выпадет из топ-3 и вряд ли опустится ниже 2 места. С вероятностью в 99,9% «доги» получат билет в групповой этап Лиги чемпионов. Вторая прямая путёвка, скорее всего, достанется «ПСЖ». Учитывая перевес парижан над всеми конкурентами в разности мячей, для финиша в двойке команде Маурисио Почеттино хватит и одного очка в гостях у «Бреста». При поражении парижане рискуют откатиться на 3 место.
«Монако», как мы уже разобрались, практически нереально стать чемпионом – команде важно позаботиться о сохранении места в тройке. Для этого Александру Головину и его одноклубникам достаточно обыграть крепкий «Ланс». Если «Монако» сыграет вничью, «Лион» ворвётся в тройку в случае победы над «Ниццей». Если «Монако» проиграет, «Лиону» хватит даже ничьей, учитывая лучшую разность мячей у «ткачей».
Кто попадёт в Лигу Европы и Лигу конференций
Первый билет в Лигу Европы получит неудачник борьбы за три билета в Лигу чемпионов. Как мы уже выяснили, скорее всего, это будет «Лион» или «Монако». Теперь посмотрим на борьбу за второй билет в Лигу Европы и билет в Лигу конференций.
|М
|Путёвка
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ЗМ:ПМ
|РМ
|О
|5
|ЛЕ
|Марсель
|37
|16
|11
|10
|53:46
|+7
|59
|6
|ЛК
|Ланс
|37
|15
|11
|11
|55:54
|+1
|56
|7
|Ренн
|37
|15
|10
|12
|50:40
|+10
|55
«Метц» - «Марсель»
«Ланс» - «Монако»
«Ренн» - «Ним»
Скорее всего, в Лигу Европы отправится «Марсель». Чтобы провансальцев с 5 места сместил «Ланс», должно произойти если не чудо, то огромная сенсация. «Марсель» должен проиграть «Метцу», а «Ланс» - обыграть «Монако». При всём этом «Лансу» нужно отыграть шесть баллов отставания от «Марселя» в плане разности мячей (+1 против +7). То есть, например, «Ланс» должен победить 3:0, а «Марсель» - проиграть 0:3. Думаю, тут всё понятно.
А вот борьба за билет в Лигу конференций действительно интригует. «Ланс» пока шестой, но команде предстоит принять бьющийся за Лигу чемпионов «Монако», в то время как отстающий «Ренн» сыграет с уже вылетевшим «Нимом». «Красно-чёрные» имеют хорошие шансы обойти «Ланс» и попасть в еврокубки. Если «Ланс» проиграет «Монако», «Ренну» хватит даже ничьей в домашнем матче с предпоследней командой Лиги 1.
Кто окажется в стыковых играх
«Ним» и «Дижон» вылетели в Лигу 2 напрямую, а команда, которая займёт 18-е место, сыграет в стыковых играх.
|М
|Итог
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ЗМ:ПМ
|РМ
|О
|13
|Реймс
|37
|9
|15
|13
|41:48
|-7
|42
|14
|Бордо
|37
|12
|6
|19
|40:55
|-15
|42
|15
|Страсбург
|37
|11
|8
|18
|48:57
|-9
|41
|16
|Брест
|37
|11
|8
|18
|50:64
|-14
|41
|17
|Лорьян
|37
|11
|8
|18
|49:67
|-18
|41
|18
|стыки
|Нант
|37
|9
|13
|15
|46:53
|-7
|40
|19
|вылет
|Ним
|37
|9
|8
|20
|40:69
|-29
|35
|20
|вылет
|Дижон
|37
|3
|9
|25
|24:73
|-49
|18
«Реймс» - «Бордо»
«Страсбург» - «Лорьян»
«Брест» - «ПСЖ»
«Нант» - «Монпелье»
В теории на 18-м месте может оказаться любая из шести команд. При этом «Реймс» спокоен, учитывая хорошую разность мячей на фоне остальных команд этой сезоны. Даже если «Страсбург» и «Лорьян» сыграют вничью, а «Брест» и «Нант» победят, «Реймсу», чтобы оказаться 18-м, нужно будет умудриться проиграть «Бордо» с разницей в 12 голов.
«Бордо» чуть менее, но тоже спокоен. Трудно поверить, что одновременно «жирондинцы» проиграют в 4 гола, «Брест» обыграет «ПСЖ», «Нант» возьмёт три очка, а «Страсбург» с «Лорьяном» разойдутся миром.
Вероятность раскладов, приведённых выше, ничтожна, так что круг кандидатов на 18-е место можно сузить до 4 команд. Находящийся в хорошей форме (четыре победы подряд) «Нант» примет крепкий, но немотивированный «Монпелье». Если «канарейки» возьмут хотя бы один балл, то с высокой долей вероятности они поднимутся из зоны «стыков», ведь «Брест», уступающий «Нанту» по разности мячей, примет «ПСЖ» и вряд ли возьмёт очки. Если же «Нант» обыграет «Монпелье», то в зоне «стыков» его не окажется совершенно точно, поскольку «Страсбург» и «Лорьян» играют друг с другом, и кто-то точно потеряет очки.
«Бресту» будет сложно набрать очки в игре с «ПСЖ». Если представить, что «Брест» проиграет, а «Нант» возьмёт какие-то очки, то всё будет решать очный матч «Страсбурга» и «Лорьяна». Будет интересно.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ПСЖ, Монако, Лион, Марсель, Лилль, Бордо, Ренн, Нант, Лорьян, Реймс, Дижон, Брест, Ланс, Страсбург, Ним