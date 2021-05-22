Головин ещё может стать чемпионом Франции: интриги последнего тура Лиги 1

В воскресенье вечером в чемпионате Франции пройдут матчи заключительного игрового дня. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирается с существующими интригами и рассказывает о них своим читателям.

Кто станет чемпионом

Даже «Монако», идущий третьим, может стать чемпионом Франции. Но это лишь теория. На практике обойти «Лилль» и «ПСЖ» монегаскам с Александром Головиным в составе практически невозможно. Давайте взглянем на турнирную ситуацию.

М Команда И В Н П ЗМ:ПМ РМ О 1 Лилль 37 23 11 3 62:22 +40 80 2 ПСЖ 37 25 4 8 84:28 +56 79 3 Монако 37 24 5 8 76:42 +34 77

«Анже» - «Лилль»

«Брест» - «ПСЖ»

«Ланс» - «Монако»

«Лиллю» для первого за 10 лет чемпионства достаточно обыграть «Анже». При ничьей или поражении «догам» с учётом разности мячей (именно разница мячей в Лиге 1 сравнивается при одинаковом количестве очков) нужно надеяться на то, что «ПСЖ» не наберёт больше очков, чем они.

«ПСЖ» нужно обыгрывать «Брест» и надеяться на осечку «Лилля». Ничьей для чемпионства парижанам хватит только в случае поражения «Лилля». Тогда команда Маурисио Почеттино окажется выше по разности голов.

У «Монако» шансы стать чемпионом лишь теоретические, ведь по разности мячей команда уступает и «Лиллю» (+34 против +40) и «ПСЖ» (+34 против +56). Александру Головину и компании нужно примерно следующее: победа над «Лансом» с разницей в 3 гола, поражение «Лилля» с разницей в 3 гола и поражение «ПСЖ».

Кто попадёт в Лигу чемпионов

Когда речь идёт о борьбе за билеты в Лигу чемпионов, в таблицу добавляется «Лион».

М Путёвка Команда И В Н П ЗМ:ПМ РМ О 1 ЛЧ Лилль 37 23 11 3 62:22 +40 80 2 ЛЧ ПСЖ 37 25 4 8 84:28 +56 79 3 ЛЧ Монако 37 24 5 8 76:42 +34 77 4 ЛЕ Лион 37 22 10 5 79:40 +39 76

«Лион» - «Ницца»

Стоит сказать, что от Франции в Лигу чемпионов попадают три команды. По умолчанию чемпион и вице-чемпион отправляются сразу в групповой этап, а команда, занявшая 3 место, начинает путь в квалификации. Впрочем, если «Манчестер Юнайтед» выиграет Лигу Европы («красные дьяволы» уже застолбили за собой место в следующей Лиге чемпионов через АПЛ), бронзовый призёр французской Лиги 1 тоже отправится сразу в группу ЛЧ.

«Лилль» никак не выпадет из топ-3 и вряд ли опустится ниже 2 места. С вероятностью в 99,9% «доги» получат билет в групповой этап Лиги чемпионов. Вторая прямая путёвка, скорее всего, достанется «ПСЖ». Учитывая перевес парижан над всеми конкурентами в разности мячей, для финиша в двойке команде Маурисио Почеттино хватит и одного очка в гостях у «Бреста». При поражении парижане рискуют откатиться на 3 место.

«Монако», как мы уже разобрались, практически нереально стать чемпионом – команде важно позаботиться о сохранении места в тройке. Для этого Александру Головину и его одноклубникам достаточно обыграть крепкий «Ланс». Если «Монако» сыграет вничью, «Лион» ворвётся в тройку в случае победы над «Ниццей». Если «Монако» проиграет, «Лиону» хватит даже ничьей, учитывая лучшую разность мячей у «ткачей».

Кто попадёт в Лигу Европы и Лигу конференций

Первый билет в Лигу Европы получит неудачник борьбы за три билета в Лигу чемпионов. Как мы уже выяснили, скорее всего, это будет «Лион» или «Монако». Теперь посмотрим на борьбу за второй билет в Лигу Европы и билет в Лигу конференций.

М Путёвка Команда И В Н П ЗМ:ПМ РМ О 5 ЛЕ Марсель 37 16 11 10 53:46 +7 59 6 ЛК Ланс 37 15 11 11 55:54 +1 56 7 Ренн 37 15 10 12 50:40 +10 55

«Метц» - «Марсель»

«Ланс» - «Монако»

«Ренн» - «Ним»

Скорее всего, в Лигу Европы отправится «Марсель». Чтобы провансальцев с 5 места сместил «Ланс», должно произойти если не чудо, то огромная сенсация. «Марсель» должен проиграть «Метцу», а «Ланс» - обыграть «Монако». При всём этом «Лансу» нужно отыграть шесть баллов отставания от «Марселя» в плане разности мячей (+1 против +7). То есть, например, «Ланс» должен победить 3:0, а «Марсель» - проиграть 0:3. Думаю, тут всё понятно.

А вот борьба за билет в Лигу конференций действительно интригует. «Ланс» пока шестой, но команде предстоит принять бьющийся за Лигу чемпионов «Монако», в то время как отстающий «Ренн» сыграет с уже вылетевшим «Нимом». «Красно-чёрные» имеют хорошие шансы обойти «Ланс» и попасть в еврокубки. Если «Ланс» проиграет «Монако», «Ренну» хватит даже ничьей в домашнем матче с предпоследней командой Лиги 1.

Кто окажется в стыковых играх

«Ним» и «Дижон» вылетели в Лигу 2 напрямую, а команда, которая займёт 18-е место, сыграет в стыковых играх.

М Итог Команда И В Н П ЗМ:ПМ РМ О 13 Реймс 37 9 15 13 41:48 -7 42 14 Бордо 37 12 6 19 40:55 -15 42 15 Страсбург 37 11 8 18 48:57 -9 41 16 Брест 37 11 8 18 50:64 -14 41 17 Лорьян 37 11 8 18 49:67 -18 41 18 стыки Нант 37 9 13 15 46:53 -7 40 19 вылет Ним 37 9 8 20 40:69 -29 35 20 вылет Дижон 37 3 9 25 24:73 -49 18

«Реймс» - «Бордо»

«Страсбург» - «Лорьян»

«Брест» - «ПСЖ»

«Нант» - «Монпелье»

В теории на 18-м месте может оказаться любая из шести команд. При этом «Реймс» спокоен, учитывая хорошую разность мячей на фоне остальных команд этой сезоны. Даже если «Страсбург» и «Лорьян» сыграют вничью, а «Брест» и «Нант» победят, «Реймсу», чтобы оказаться 18-м, нужно будет умудриться проиграть «Бордо» с разницей в 12 голов.

«Бордо» чуть менее, но тоже спокоен. Трудно поверить, что одновременно «жирондинцы» проиграют в 4 гола, «Брест» обыграет «ПСЖ», «Нант» возьмёт три очка, а «Страсбург» с «Лорьяном» разойдутся миром.

Вероятность раскладов, приведённых выше, ничтожна, так что круг кандидатов на 18-е место можно сузить до 4 команд. Находящийся в хорошей форме (четыре победы подряд) «Нант» примет крепкий, но немотивированный «Монпелье». Если «канарейки» возьмут хотя бы один балл, то с высокой долей вероятности они поднимутся из зоны «стыков», ведь «Брест», уступающий «Нанту» по разности мячей, примет «ПСЖ» и вряд ли возьмёт очки. Если же «Нант» обыграет «Монпелье», то в зоне «стыков» его не окажется совершенно точно, поскольку «Страсбург» и «Лорьян» играют друг с другом, и кто-то точно потеряет очки.

«Бресту» будет сложно набрать очки в игре с «ПСЖ». Если представить, что «Брест» проиграет, а «Нант» возьмёт какие-то очки, то всё будет решать очный матч «Страсбурга» и «Лорьяна». Будет интересно.