Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Неймар собрал идеального футболиста из качеств Роналду, Месси и Левандовски

20 Мая 2021, 16:42,

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар составил список лучших скиллов, которые есть в современном футболе. 

Журналисты Goal.com попросили форварда собрать идеального футболиста. Неймар считает, что лучшими физическим кондициями обладает Криштиану Роналду, тогда как высший уровень креативности у Марко Верратти. Если добавить к ним левую ногу Лионеля Месси, правую самого Неймара, эластичность Златана Ибрагимовича, отбор Нголо Канте и выбор позиции Роберта Левандовски, то у игрока не будет слабых мест. Кроме того, бразилец отметил игру головой Серхио Рамоса и скорость Килиана Мбаппе.

В мае 2021 года Неймар дал не одно интервью. В одном из них игрок «ПСЖ» показал свои любимые компьютерные игры. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: ПСЖ, Неймар
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола