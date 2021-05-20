Неймар собрал идеального футболиста из качеств Роналду, Месси и Левандовски

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар составил список лучших скиллов, которые есть в современном футболе.

Журналисты Goal.com попросили форварда собрать идеального футболиста. Неймар считает, что лучшими физическим кондициями обладает Криштиану Роналду, тогда как высший уровень креативности у Марко Верратти. Если добавить к ним левую ногу Лионеля Месси, правую самого Неймара, эластичность Златана Ибрагимовича, отбор Нголо Канте и выбор позиции Роберта Левандовски, то у игрока не будет слабых мест. Кроме того, бразилец отметил игру головой Серхио Рамоса и скорость Килиана Мбаппе.

В мае 2021 года Неймар дал не одно интервью. В одном из них игрок «ПСЖ» показал свои любимые компьютерные игры.