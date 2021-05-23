​Почеттино: «Если «ПСЖ» не выиграет Лигу 1, это не будет провалом»

«ПСЖ» станет чемпионом Франции в том случае, если обыграет «Брест», а «Лилль» потеряет очки в гостях у «Анже». Главный тренер парижан Маурисио Почеттино на пресс-конференции ответил на вопрос, будет для его команды провалом второе место в Лиге 1.

«Для такой команды, как «ПСЖ», которая во всех соревнованиях стремится побеждать, невыигрыш трофея всегда является большим разочарованием.

Если мы не выиграем Лигу 1, это будет скорее досадой или разочарованием, чем провалом. Слово «провал» слишком сильное», - сказал Почеттино журналистам. Тренер добавил, что сохраняет веру в завоевание чемпионского титула.