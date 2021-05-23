Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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​Почеттино: «Если «ПСЖ» не выиграет Лигу 1, это не будет провалом»

23 Мая 2021, 14:26,

«ПСЖ» станет чемпионом Франции в том случае, если обыграет «Брест», а «Лилль» потеряет очки в гостях у «Анже». Главный тренер парижан Маурисио Почеттино на пресс-конференции ответил на вопрос, будет для его команды провалом второе место в Лиге 1. 

«Для такой команды, как «ПСЖ», которая во всех соревнованиях стремится побеждать, невыигрыш трофея всегда является большим разочарованием.

Если мы не выиграем Лигу 1, это будет скорее досадой или разочарованием, чем провалом. Слово «провал» слишком сильное», - сказал Почеттино журналистам. Тренер добавил, что сохраняет веру в завоевание чемпионского титула.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Маурисио Почеттино
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
23 Мая 2021, 15:56

Для нынешнего ПСЖ сам по себе даже навязывание борьбы за чемпионство в концовке (и последующея победа, если смогут конечно) это уже провал....

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