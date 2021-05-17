Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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​Почеттино верит в чемпионство «ПСЖ»

17 Мая 2021, 15:39,

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о чемпионской гонке на финише сезона в Лиге 1.

За тур до завершения сезона «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице французского чемпионата, отставая от «Лилля» на один зачётный балл.

«В футболе самое главное – верить в успех. Всё может случиться. Мы должны добиться победы над «Брестом» и надеяться, что «Лилль» не обыграет «Анже» на выезде. Сначала мы сосредоточимся на кубковом финале против «Монако»,  а уже затем будем надеяться, что «Анже» наберёт очки в игре против «Лилля», - приводит слова Почеттино Goal.com.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Лилль, Маурисио Почеттино
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