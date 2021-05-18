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Мбаппе: «Золотой мяч» - моя цель»

18 Мая 2021, 23:48,

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил, что хотел бы стать обладателем «Золотого мяча».

«Золотой мяч» - это цель любого футболиста, который хочет стать лучшим. Конечно, я не исключение. Но слишком эгоистично думать только об этой награде, потому что футбол – это командная игра», - цитирует Мбаппе TF1.

22-летний французский нападающий сыграл 45 матчей за парижский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил 40 голов и отдал 10 голевых передач. Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Отметим, что СМИ всё чаще и чаще связывают Килиана с мадридским «Реалом», в котором он может оказаться уже летом.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
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