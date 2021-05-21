​Наваса признали лучшим вратарём Лиги 1

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас получил награду лучшему вратарю сезона во французской Лиге 1 по версии Национального союза профессиональных футболистов (UNFP).

В сезоне 2020/2021 Кейлор Навас провёл за «ПСЖ» 28 матчей в чемпионате Франции. В 15 случаях костариканец сохранял свои ворота на замке. В остальных 13 поединках Лиги 1 Навас пропустил 18 мячей.

«ПСЖ» перед заключительным туром чемпионата занимает второе место в турнирной таблице и претендует на титул чемпиона. Парижанам нужно обыгрывать «Брест» и надеяться на осечку «Лилля» в гостях у «Анже».