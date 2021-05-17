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​Мбаппе и Холанн согласились перейти в «Реал»

17 Мая 2021, 16:46,

Форварды Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн, выступающие соответственно за «ПСЖ» и дортмундскую «Боруссию», дали согласие на переход в «Реал». Об этом на своих страницах сообщает издание AS.

По данным источника, вопросы остаются только по срокам этих трансферов. Если «ПСЖ» будет готов продать Мбаппе «Реалу» этим летом, Холанн проведёт следующий сезон в «Боруссии». Норвежец готов повременить с переездом в Мадрид, поскольку дортмундцам удалось оформить путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Если же «ПСЖ» откажется продавать Мбаппе в ближайшее трансферное окно, «сливочные» подпишут Холанна уже летом.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, ПСЖ, Боруссия Дортмунд, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанн, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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0
Allegro
17 Мая 2021, 17:20

Еще о санкциях каких-то по отношению к Реалу говорили за Суперлигу:) То уже забыли все давно. Дон Флорентино как был самый главный так и остался:)

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