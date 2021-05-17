​Мбаппе и Холанн согласились перейти в «Реал»

Форварды Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн, выступающие соответственно за «ПСЖ» и дортмундскую «Боруссию», дали согласие на переход в «Реал». Об этом на своих страницах сообщает издание AS.

По данным источника, вопросы остаются только по срокам этих трансферов. Если «ПСЖ» будет готов продать Мбаппе «Реалу» этим летом, Холанн проведёт следующий сезон в «Боруссии». Норвежец готов повременить с переездом в Мадрид, поскольку дортмундцам удалось оформить путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Если же «ПСЖ» откажется продавать Мбаппе в ближайшее трансферное окно, «сливочные» подпишут Холанна уже летом.