​Облак: «Я ничего не помню об игре с «Атлетиком», но мне уже лучше»

В недавнем матче против «Атлетика» голкипер «Атлетико» Ян Облак получил травму, ударившись головой. Словенец сказал несколько слов о своём состоянии.

«Я ничего не помню об игре с «Атлетиком». Но сейчас мне понемногу становится лучше», - высказался Облак на видео, которое в социальных сетях опубликовала журналистка Белен Санчес Гарсия.

В сезоне 2022/2023 Ян Облак провёл за «Атлетико» 11 матчей. В них словенский голкипер пропустил 9 раз.

На текущий момент «Атлетико» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайшую игру команда проведёт 23 октября – против «Бетиса».