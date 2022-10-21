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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Облак: «Я ничего не помню об игре с «Атлетиком», но мне уже лучше»

21 Октября 2022 • 16:44 Комментировать
Бетис
...
Атлетико М
1 3.30 X 3.30 2 2.25
23.10 17:15

В недавнем матче против «Атлетика» голкипер «Атлетико» Ян Облак получил травму, ударившись головой. Словенец сказал несколько слов о своём состоянии.

«Я ничего не помню об игре с «Атлетиком». Но сейчас мне понемногу становится лучше», - высказался Облак на видео, которое в социальных сетях опубликовала журналистка Белен Санчес Гарсия.

В сезоне 2022/2023 Ян Облак провёл за «Атлетико» 11 матчей. В них словенский голкипер пропустил 9 раз.

На текущий момент «Атлетико» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайшую игру команда проведёт 23 октября – против «Бетиса».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Ян Облак
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БЕТИС АТЛЕТИКО М
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