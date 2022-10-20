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Чемпионат Испании. Ла Лига

Сауль и Хименес находятся в одной жёлтой карточке от дисквалификации в Ла Лиге

20 Октября 2022 • 15:35 Комментировать
Бетис
...
Атлетико М
1 3.25 X 3.40 2 2.20
23.10 17:15

Футболисты мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес и Хосе Мария Хименес находятся в одной жёлтой карточке от одной матчевой дисквалификации. На старте сезона оба игрока получили слишком много горчичников, поэтому следующий повлечёт за собой дисциплинарный меры.

Напомним, Сауль прошлый сезон провёл на праваха аренды за лондонский «Челси», в составе которого дошёл до финала Кубка Англи, Кубка лиги, а также выиграл клубный чемпионат мира.

Мадридский «Атлетико» в данный момент располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Отрыв от лидирующего «Реала» составляет 8 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Сауль Ньигес Хосе Хименес
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