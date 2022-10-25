Люка Эрнандес оценил вероятность возвращения в «Атлетико»

Защитник мюнхенской «Баварии» Люка Эрнандес высказался о перспективах возвращения в мадридский «Атлетико».

«Если появится возможность вернуться в «Атлетико», то почему бы и нет? Этот клуб дал мне всё, и я всегда буду желать ему удачи», – цитирует чемпиона мира – 2018 издание COPE.

Напомним, что французский футболист является воспитанником «матрасников». Игрок выступал за испанский гранд с 2014 по 2019 год, выиграв с мадридцами Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

В нынешнем сезоне за «Баварию» Эрнандес провёл восемь матчей в рамках всех состязаний, забив один гол.

