Мората: «Не понимаю, как работает ВАР»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората остался в недоумении от судейства вчерашнего матча чемпионата Испании против «Райо Вальекано», который завершился вничью 1:1. Напомним, на последних минутах счёт с пенальти сравнял бывший форвард «матрасников» Радамель Фалькао.

«ВАР? Лично я уже больше ничего не понимаю. Внутри нашей штрафной они проверяют абсолютно всё. Даже когда мы атакуем, эпизоды тщательно разбираются», – заявил Мората в послематчевом интервью.

«Атлетико» сейчас располагается на третьем месте в чемпионате Испании, но ситуация может измениться если свои матчи в десятом туре выиграют «Бетис», «Реал Сосьедад» и «Атлетик» Бильбао.