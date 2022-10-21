Сересо: «Мы хотим продать де Пауля? Ничего об этом не знаю»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал слухи о том, что «матрасники» готовы продать своего полузащитника Родриго де Пауля, который в нынешнем сезоне не получает достаточного количества игровой практики.

«Мы хотим продать де Пауля? Ничего об этом не знаю, не слышал таких новостей. Спросите лучше тех, кто придумал эти новости. Они наверняка знают лучше. Де Пауль – хороший игрок, мы счастливы, что он играет за «Атлетико» Мадрид. У нас нет с ним никаких проблем, в этом не может быть и сомнений», – цитирует Сересо Atletico Universe.

Де Пауль в этом сезоне отметился одним голом и результативной передачей в чемпионате Испании.