Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн продолжает отмечаться голами.

В гостевом поединке 11-го тура Ла Лиги против «Бетиса» француз принёс победу «матрасникам», отличившись на 54-й и 71-й минутах. Точные удары форварда, недавно выкупленного у «Барселоны», принесли команде Диего Симеоне победу со счётом 2:1, а сам Гризманн стал третьим бомбардиром в истории «Атлетико» – 147 забитых мячей. Выше располагаются только Адриан Эскудеро (169 голов) и Луис Арагонес (172).

В текущем сезоне Антуан Гризманн стал автором пяти голов в 14 матчах всех турниров, а также трижды ассистировал товарищам по команде.