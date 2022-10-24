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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне: «Кажется, мы видим старого Гризманна»

24 Октября 2022 • 10:12 Комментировать
Бетис
1:2
Атлетико М
окончен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался об игре нападающего команды Антуана Гризманна.

Напомним, в начале текущего месяца мадридский клуб официально объявил о выкупе 31-летнего француза у «Барселоны» за 20 миллионов евро.

По мнению Симеоне, Гризманн возвращает себе былую форму. Отметим, что в матче 11-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (2:1) футболист оформил дубль.  

«Кажется, мы видим старого Гризманна, который ведёт игру. Нам нужны лидеры. Он понимает своих товарищей по команде, и у нас формируется хороший командный дух», — цитирует Симеоне Marca.

В нынешнем сезоне Гризманн провёл в составе «Атлетико» в общей сложности 15 матчей, забив в них шесть голов и отдав три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Антуан Гризманн
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