«Арсенал» следит за Фелишем

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале», сообщает журналист Пол Браун.

По информации источника, лондонский клуб уже давно следит за 22-летним португальцем, так как в руководстве «канониров» есть люди, которые являются поклонниками футболиста. Действующий контракт нападающего с мадридским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Фелиш может покинуть «матрасников» в зимнее трансферное окно. Интерес к игроку также проявляют «ПСЖ», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне португалец провёл в составе «Атлетико» 12 матчей, отметившись в них тремя результативными передачами.