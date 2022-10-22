Фекир вернулся к тренировкам перед матчем с «Атлетико»

Набиль Фекир вернулся к тренировкам «Бетиса» в пятницу, предпоследний день перед прибытием мадридского «Атлетико» на «Бенито Вильямарин» в эти выходные. Об этом сообщает AS.

Француз тренировался вместе со своими товарищами по команде, он хочет быть доступным для Мануэля Пеллегрини в воскресном матче против команды Диего Симеоне.

На текущий момент «Бетис» с 20 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Столько же баллов имеет в своём активе и «Атлетико», но мадридский коллектив находится на четвёртой позиции по дополнительным показателям.

Матч «Бетис» - «Атлетико» состоится 23 октября в 17:15.