​Гризманн забил прямо с углового

В воскресенье вечером в чемпионате Испании проходит битва между «Бетисом» и «Атлетико». Нули на табло держались на 54-й минуты, когда автором гола стал нападающий мадридской команды Антуан Гризманн. Француз забил прямым ударом с углового с правого фланга.

Стоит напомнить, что недавно Антуан Гризманн стал полноценным игроком «Атлетико» - мадридцы выкупили его контракт у «Барселоны».

Следить за тем, как развиваются события в матче между «Бетисом» и «Атлетико», можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что до игры «Бетис» и «Атлетико» были соседями в турнирной таблице Ла Лиги, имея по 20 зачётных баллов в своих карманах.