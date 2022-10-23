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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Гризманн забил прямо с углового

23 Октября 2022 • 18:48 Комментировать
Бетис
1:2
Атлетико М
окончен

В воскресенье вечером в чемпионате Испании проходит битва между «Бетисом» и «Атлетико». Нули на табло держались на 54-й минуты, когда автором гола стал нападающий мадридской команды Антуан Гризманн. Француз забил прямым ударом с углового с правого фланга.

Стоит напомнить, что недавно Антуан Гризманн стал полноценным игроком «Атлетико» - мадридцы выкупили его контракт у «Барселоны».

Следить за тем, как развиваются события в матче между «Бетисом» и «Атлетико», можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что до игры «Бетис» и «Атлетико» были соседями в турнирной таблице Ла Лиги, имея по 20 зачётных баллов в своих карманах.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн
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