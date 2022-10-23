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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гол Гризманна с углового помог «Атлетико» обыграть «Бетис»

23 Октября 2022 • 19:11 Комментировать
Бетис
1:2
Атлетико М
окончен

«Бетис» и «Атлетико» боролись за право ворваться в тройку лучших команд чемпионата Испании. Севильцы постоянно приближались к чужим воротам и наносили удары, но этот поединок проиграли. При этом они открыли счет в начале второго тайма, но гол отменил ВАР - вне игры. А вот Антуан Гризманн забил чисто уникальным ударом прямо с углового. Он же оформил дубль ударом с правого угла вратарской. 2:0 - далеко не победа. Набиль Фекир прямым ударом со штрафного сократил отставание, а Алекс Морено с нескольких метров попал в перекладину.

«Атлетико» с 23 очками вышел на третье место, соперник (20) - пятый.

Протокол игры  
Бетис1:2Атлетико М
  54'Гризманн Антуан (0:1)
  71'Гризманн Антуан (0:2)
(1:2) Фекир Набиль84'  
Силва Руи  89'Сабали Юссуф 76' (Руибаль Айтор ( 76') Песселья ХерманЛуис Фелипе 20' (Виктор Руис ( 20') Морено АлексГидо Родригес  57'Гуардадо Андрес 75' (Фекир Набиль ( 75') Энрике Луис 65' (Хоакин Санчес ( 65') Карвалью ВилльямРодри Родриго 65' (Круз Хуан ( 65') Иглесиас Борха
Запасные: Виллиан ЖозеГонсалес ЭдгарМиранда ХуанМорон ЛоренцоАкуоку ПольМонтойя МартинБраво Клаудио
Облак ЯнМолина Науэль  38'Савич СтефанХименес ХосеМандава РейнилдуКорреа Анхель 76' (Фелиш Жоау ( 76') Витсель АксельКондогбия Жоффрей  69'Ньигес Сауль 86' (Де Пауль Родриго ( 86') Гризманн Антуан 76' (Карраско Янник ( 76') Мората Альваро  57' 59' (Кунья Матеус ( 59')
Запасные: Ривас Пабло БарриосЭрмосо МариоИтурбе АлехандроДиас СерджиоГрбич ИвоФелипе Аугусто IV
23 октября. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Атлетико Мадрид
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Атлетико М Атлетико М
1
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3.10 3.30 2.40
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Перерыв
Жирона Жирона
Осасуна Осасуна
1
1
2.70 3.10 2.90
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Перерыв
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0
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