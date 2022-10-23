Гол Гризманна с углового помог «Атлетико» обыграть «Бетис»

«Бетис» и «Атлетико» боролись за право ворваться в тройку лучших команд чемпионата Испании. Севильцы постоянно приближались к чужим воротам и наносили удары, но этот поединок проиграли. При этом они открыли счет в начале второго тайма, но гол отменил ВАР - вне игры. А вот Антуан Гризманн забил чисто уникальным ударом прямо с углового. Он же оформил дубль ударом с правого угла вратарской. 2:0 - далеко не победа. Набиль Фекир прямым ударом со штрафного сократил отставание, а Алекс Морено с нескольких метров попал в перекладину.
«Атлетико» с 23 очками вышел на третье место, соперник (20) - пятый.
Протокол игры
|54'Гризманн Антуан (0:1)
|71'Гризманн Антуан (0:2)
|(1:2) Фекир Набиль84'
Силва Руи• 89'Сабали Юссуф76' (Руибаль Айтор (76') •Песселья Херман•Луис Фелипе20' (Виктор Руис (20') •Морено Алекс•Гидо Родригес• 57'Гуардадо Андрес75' (Фекир Набиль (75') •Энрике Луис65' (Хоакин Санчес (65') •Карвалью Вилльям•Родри Родриго65' (Круз Хуан (65') •Иглесиас Борха
Облак Ян•Молина Науэль• 38'Савич Стефан•Хименес Хосе•Мандава Рейнилду•Корреа Анхель76' (Фелиш Жоау (76') •Витсель Аксель•Кондогбия Жоффрей• 69'Ньигес Сауль86' (Де Пауль Родриго (86') •Гризманн Антуан76' (Карраско Янник (76') •Мората Альваро 57'59' (Кунья Матеус (59')
23 октября. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
Бан пользователя