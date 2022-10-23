Гол Гризманна с углового помог «Атлетико» обыграть «Бетис»

«Бетис» и «Атлетико» боролись за право ворваться в тройку лучших команд чемпионата Испании. Севильцы постоянно приближались к чужим воротам и наносили удары, но этот поединок проиграли. При этом они открыли счет в начале второго тайма, но гол отменил ВАР - вне игры. А вот Антуан Гризманн забил чисто уникальным ударом прямо с углового. Он же оформил дубль ударом с правого угла вратарской. 2:0 - далеко не победа. Набиль Фекир прямым ударом со штрафного сократил отставание, а Алекс Морено с нескольких метров попал в перекладину.

«Атлетико» с 23 очками вышел на третье место, соперник (20) - пятый.