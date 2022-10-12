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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Атлетико» прокомментировал будущее Симеоне

12 Октября 2022 • 20:49 Комментировать
Атлетик Б
...
Атлетико М
1 2.50 X 3.25 2 2.95
15.10 22:00

Президент «Атлетико» Энрике Сересо надеется, что его совместная работа с Диего Симеоне продлится ещё много лет.

Аргентинский специалист возглавляет мадридский коллектив на протяжении почти 11 лет. Действующий контракт наставника рассчитан до конца следующего сезона.

«Чоло [Диего Симеоне] – наш главный тренер. Надеюсь, эта должность будет оставаться за ним ещё много лет», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Энрике Сересо.

«Матрасники» занимают четвёртую строчку в турнирной таблице Ла Лиги после восьми туров, отставая от лидирующих «Барселоны» и мадридского «Реала» на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Энрике Сересо Диего Симеоне
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