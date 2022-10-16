Гризманн извинился перед фанатами «Атлетико» за трансфер в «Барселону»

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн извинился перед болельщиками «матрасников» за трансфер в каталонскую «Барселону». Ранее столичный клуб договорился с «сине-гранатовыми» о выкупе французского игрока.

«Я очень рад стать полноценным футболистом «Атлетико». При этом хотел бы извиниться перед фанатами клуба за свой переход в «Барселону». Я приложу все усилия, чтобы доказать свою преданность на поле. Команда возвращается на правильный путь», - передает слова нападающего AFP.

Во вчерашнем матче Ла Лиги против «Атлетика» Бильбао Гризманн отметился победным голом.