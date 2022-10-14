Отношения Фелиша и Симеоне ещё сильнее ухудшились после странного празднования гола на... тренировке

Отношения португальского нападающего Жоау Фелиша и аргентинского наставника Диего Симеоне ухудшаются с каждым днем. В последнее время футболист перестал попадать в состав и даже не выходит на поле на замену, в связи с чем начал достаточно бурно высказывать свое возмущение, в частности, это было в матче с «Брюгге».

Еще одну протестную акцию Фелиш исполнил на тренировке в четверг - он забил гол в спарринговом матче, после чего преподнес палец к губам, призывая всех «заткнуться». А подобная манера праздновать голы всегда считалась несколько вызывающей, и Симеоне, как сообщает derbyderbyderby.it, совсем не оценил ее.