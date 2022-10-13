В «Атлетико» приняли решение по Фелишу

Нападающий Жоау Фелиш не лучшим образом начал сезон в мадридском «Атлетико».

22-летний португалец всё чаще оказывается на скамейке запасных, и слухи активно связывают игрока со скорым уходом из клуба – вероятно, даже в январе. Фелиш недоволен своим положением, но «Атлетико» продолжает верить в перспективы футболиста и не собирается продавать его зимой, докладывает Relevo. Трансфер может состояться не раньше следующего лета и только в том случае, если поступят достойные предложение и Диего Симеоне даст добро на уход форварда.

Жоау Фелиш отыграл 11 матчей за «матрасников» в сезоне 2022/23, трижды ассистировав товарищам по команде и не забив ни одного гола.