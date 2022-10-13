Сауль провёл 350-й матч за «Атлетико»

Вчерашний матч в Лиге чемпионов против «Брюгге» стал для полузащитника мадридского «Атлетико» Сауля Ньигеса 350 в футболке «матрасников». В этих поединках хавбек отметился 43 голами и 21 результативной передачей.

В новом сезоне Сауль не является стабильным футболистом стартового состава. В 8 турах чемпионата Испании футболист получил от главного тренера Диего Симеоне лишь 252 минуты игрового времени.

Напомним, в прошлом сезоне Сауль выступал на правах аренды за лондонский «Челси», где так и не смог заиграть. «Пенсионеры» отказались выкупать испанца за сумму в районе 40 миллионов евро.