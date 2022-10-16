Гризманн отметил юбилейный гол за «Атлетико» в Ла Лиге

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн забил свой сотый гол в составе команды в рамках чемпионата.

Француз отличился в субботнем матче Ла Лиги против «Атлетика», принеся «матрасникам» выездную победу с минимальным счётом. По информации Opta, 31-летний форвард стал лишь шестым в истории клуба футболистом, сумевшим преодолеть отметку в сто забитых мячей в чемпионате.

На счету Антуана Гризманна четыре забитых мяча в 13 матчах нынешнего сезона. Напомним, что недавно «Атлетико» объявил о выкупе нападающего у «Барселоны» – стоимость перехода составила порядка 20 млн евро.