Симеоне – о травме Облака: «Из-за удара он потерял память»

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак не смог доиграть матч против «Атлетика» из-за травмы.

Словенский вратарь столкнулся с соперником, после чего потребовал медицинскую помощь, а чуть позднее был вынужден покинуть поле. На 69-й минуте место в воротах «матрасников» занял Иво Грбич, при котором команда удержала минимальное преимущество в счёте.

По словам главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, столкновение вызвало у Облака потерю памяти: «Ян мало что помнил из произошедшего с ним. Надеюсь, он быстро поправится», – цитирует Mundo Deportivo слова аргентинского специалиста.