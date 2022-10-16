Симеоне: «Атлетико» показал свою истинную силу»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне пообщался с журналистами после гостевой победы над «Атлетиком» Бильбао в рамках девятого тура Ла Лиги. «Матрасники» выиграли со счетом 1:0, единственный гол забил француз Антуан Гризманн.

«В прошедшей встрече мы показали свою истинную силу. Меня продолжает вдохновлять работа с командой. Я тренирую «матрасников» уже 11 лет, и мне очень понравился футбол, который показали мои подопечные в игре с Бильбао», - передает слова аргентинца газета Marca.

По итогам девяти туров чемпионата Испании мадридский коллектив набрал 19 баллов и располагается на третьем месте в турнирной таблице.