Симеоне рассказал, когда Фелиш вернётся в строй

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался относительно Жоау Фелиша, который намерен покинуть стан «матрасников».

«Как только он вернёт форму на тренировках, он будет играть. Мне тяжело добиться максимума от Жоау, но это то, что я должен сделать. Мне нужно выжимать максимум из всех игроков», – приводит слова тренера «Атлетико» издание Relevo.

Напомним, что Фелиш заявил о желании сменить прописку уже этой зимой. Португальский талант перешёл в мадридский клуб в 2019 году за 126 миллионов евро. За этот период форвард провёл 121 матч за «Атлетико», забив 30 голов.

