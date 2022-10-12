Симеоне: «Почему Фелиш не выходит в старте? Он совсем не изменился, его конкуренты играют лучше»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне объяснил, почему нападающий команды Жоау Фелиш не появляется в основном составе. По мнению аргентинца, португалец уступает своим конкурентам.

«Почему Фелиш не выходит в старте? Он совсем не изменился. Его конкуренты играют лучше, вот и вся причина. Я понимаю это, будучи тренером», – заявил Симеоне на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «Брюгге».

Напомним, Фелиш в новом сезоне отметился всего тремя результативными передачами в чемпионате Испании. Все эти ассисты футболист отдал ещё в первом туре в матче с «Хетафе».