Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне: «Почему Фелиш не выходит в старте? Он совсем не изменился, его конкуренты играют лучше»

12 Октября 2022 • 13:57 Комментировать
Атлетик Б
...
Атлетико М
1 2.50 X 3.25 2 2.95
15.10 22:00

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне объяснил, почему нападающий команды Жоау Фелиш не появляется в основном составе. По мнению аргентинца, португалец уступает своим конкурентам.

«Почему Фелиш не выходит в старте? Он совсем не изменился. Его конкуренты играют лучше, вот и вся причина. Я понимаю это, будучи тренером», – заявил Симеоне на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «Брюгге».

Напомним, Фелиш в новом сезоне отметился всего тремя результативными передачами в чемпионате Испании. Все эти ассисты футболист отдал ещё в первом туре в матче с «Хетафе».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Жоау Фелиш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИК Б АТЛЕТИКО М
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Октября
14:21 · Испания. Ла Лига
Шансы Рюдигера сыграть с «Барселоной» повышаются 1
13:57 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Почему Фелиш не выходит в старте? Он совсем не изменился, его конкуренты играют лучше»
13:34 · Испания. Ла Лига
Если Рюдигер и сыграет против «Барселоны», то только в защитной маске
12:38 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил на вопрос о трансфере Мбаппе в январе
11:57 · Голландия. Эредивизие
«Реал» намерен перехватить трансферную цель «Манчестер Юнайтед»
11:34 · Испания. Ла Лига
Экс-президент «Барселоны» оценил шансы Месси вернуться
11:19 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нашла замену Бускетсу
10:14 · Испания. Ла Лига
В «Реале» не удивлены новостями о Мбаппе, Перес уже знал о ситуации француза в «ПСЖ»
09:35 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: «В Испании делается всё, лишь бы граждане РФ поменьше приезжали» 1
11 Октября
20:03 · Испания. Ла Лига
«Реал» не проигрывает уже в 52-х матчах Ла Лиги, в которых лидирует к перерыву
16:56 · Испания. Ла Лига
​Винисиус использует «ПСЖ» в переговорах с «Реалом» - пока что они в тупике слухи
14:41 · Испания. Ла Лига
​Три клуба Ла Лиги требуют извинений от главы федерации
14:30 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Судейство первого матча с «Интером»? Это позор, именно поэтому я делаю ставку на Суперлигу» 9
14:02 · Испания. Ла Лига
Вальверде раскрыл секреты своей формы
12:29 · Испания. Ла Лига
Гайя продлит контракт с «Валенсией» в ближайшие дни слухи
Все новости
Рекомендуем