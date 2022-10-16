Гол Гризманна и решения арбитра позволили «Атлетико» обыграть «Атлетик»

Конкуренты за самые высокие места в чемпионате Испании, «Атлетик» и «Атлетико», встретились в субботу. Команды создали не так много моментов, а главные события случились в начале таймов и концовке игры. В дебюте Альваро Мората забил быстрый гол, но его отменили из-за фола. Сразу после перерыва все тот же Мората прострелил на Антуана Гризманна, который на классе катнул мяч мимо голкипера. Перед финальным свистком судья назначил пенальти в ворота мадридцев за игру рукой, но затем отменил свое решение.
«Атлетико» празднует победу и выход на третье место, откуда подвинул сегодняшнего противника.
Протокол игры
|47'Гризманн Антуан (0:1)
Унай Симон•Де Маркос Оскар•Йерай Альварес87' (Гарсия Дани (87') •Иньиго Мартинес•Лекуе Иньиго•Весга Микель87' (Вивиан Даниэль (87') •Сансет Ойян80' (Вильялибре Асьер (80') •Уильямс Нико80' (Саррага Ойер (80') •Муньяин Икер67' (Гарсия Рауль (67') •Беренгер Алекс•Уильямс Иньяки
Облак Ян 68'69' (Грбич Иво (69') •Молина Науэль•Савич Стефан•Хименес Хосе• 36'Мандава Рейнилду•Коке Хорхе82' (Витсель Аксель (82') •Кондогбия Жоффрей•Де Пауль Родриго69' (Ньигес Сауль (69') • 85'Лемар Тома82' (Фелиш Жоау (82') •Мората Альваро 58'69' (Корреа Анхель (69') •Гризманн Антуан
Запасные: Кунья Матеус•Эрмосо Марио•Диас Серджио•Карраско Янник
15 октября. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
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