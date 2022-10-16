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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гол Гризманна и решения арбитра позволили «Атлетико» обыграть «Атлетик»

16 Октября 2022 • 00:04 Комментировать
Атлетик Б
0:1
Атлетико М
окончен

Конкуренты за самые высокие места в чемпионате Испании, «Атлетик» и «Атлетико», встретились в субботу. Команды создали не так много моментов, а главные события случились в начале таймов и концовке игры. В дебюте Альваро Мората забил быстрый гол, но его отменили из-за фола. Сразу после перерыва все тот же Мората прострелил на Антуана Гризманна, который на классе катнул мяч мимо голкипера. Перед финальным свистком судья назначил пенальти в ворота мадридцев за игру рукой, но затем отменил свое решение.

«Атлетико» празднует победу и выход на третье место, откуда подвинул сегодняшнего противника.

Протокол игры  
Атлетик Б0:1Атлетико М
  47'Гризманн Антуан (0:1)
Унай СимонДе Маркос ОскарЙерай Альварес 87' (Гарсия Дани ( 87') Иньиго МартинесЛекуе ИньигоВесга Микель 87' (Вивиан Даниэль ( 87') Сансет Ойян 80' (Вильялибре Асьер ( 80') Уильямс Нико 80' (Саррага Ойер ( 80') Муньяин Икер 67' (Гарсия Рауль ( 67') Беренгер АлексУильямс Иньяки
Запасные: Венседор УнайМорсильо ХонАгиррезабала ЖульенГурусета ГоркаПаредес АйторБаленсиага МикельКапа Андер
Облак Ян  68' 69' (Грбич Иво ( 69') Молина НауэльСавич СтефанХименес Хосе  36'Мандава РейнилдуКоке Хорхе 82' (Витсель Аксель ( 82') Кондогбия ЖоффрейДе Пауль Родриго 69' (Ньигес Сауль ( 69'  85') Лемар Тома 82' (Фелиш Жоау ( 82') Мората Альваро  58' 69' (Корреа Анхель ( 69') Гризманн Антуан
Запасные: Кунья МатеусЭрмосо МариоДиас СерджиоКарраско Янник
15 октября. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).

 

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Атлетико Мадрид Атлетик Бильбао
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