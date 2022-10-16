Гол Гризманна и решения арбитра позволили «Атлетико» обыграть «Атлетик»

Конкуренты за самые высокие места в чемпионате Испании, «Атлетик» и «Атлетико», встретились в субботу. Команды создали не так много моментов, а главные события случились в начале таймов и концовке игры. В дебюте Альваро Мората забил быстрый гол, но его отменили из-за фола. Сразу после перерыва все тот же Мората прострелил на Антуана Гризманна, который на классе катнул мяч мимо голкипера. Перед финальным свистком судья назначил пенальти в ворота мадридцев за игру рукой, но затем отменил свое решение.

«Атлетико» празднует победу и выход на третье место, откуда подвинул сегодняшнего противника.