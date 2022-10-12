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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Атлетико»: «Нам не нужен Мбаппе»

12 Октября 2022 • 20:31 Комментировать
Атлетик Б
...
Атлетико М
1 2.50 X 3.25 2 2.95
15.10 22:00

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо ответил на вопросы журналистов.

Нападающий «матрасников» Жоау Фелиш стал всё реже выходить на поле в стартовом составе, но Сересо уверен в перспективах 22-летнего португальца: «Жоау Фелиш определённо преуспеет в нашем клубе. Что касается Мбаппе, то он нам не нужен и не был бы нужен, даже если бы в каждом команде был свой Мбаппе», – сказал президент столичного клуба, слова которого приводит инсайдер Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Жоау Фелиш принял участие в 11 матчах, отметившись тремя голевыми передачами и не забив ни одного мяча. В активе Килиана Мбаппе, всерьёз задумавшегося об уходе из «ПСЖ», 12 точных ударов в 13 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид ПСЖ Энрике Сересо Килиан Мбаппе Жоау Фелиш
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