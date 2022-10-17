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Чемпионат Испании. Ла Лига

Коке выбыл из строя на три недели

17 Октября 2022 • 21:22 Комментировать
Атлетик Б
0:1
Атлетико М
окончен

Капитан мадридского «Атлетико» Коке пропустит следующие три недели из-за травмы.

По информации Relevo, хавбек «матрасников» получил травму бедра в прошедшем поединке испанского первенства против «Атлетика» из Бильбао. Отметим, что футболист имеет шансы поехать на предстоящий ЧМ-2022 в составе испанской сборной, учитывая срок восстановления.

В текущей кампании в рамках всех состязаний Коке провёл тринадцать встреч, в которых сделал две результативные передачи. Не так давно полузащитник стал рекордсменом по числу матчей в футболке «Атлетико».
 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Коке
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