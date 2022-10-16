Симеоне – о победе над «Атлетиком»: «Отличная игра против одной из лучших команд Ла Лиги»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне похвалил свою команду после победы над «Атлетиком» из Бильбао (1:0).

Автором единственного и победного мяча, забитого на 47-й минуте встречи, стал Антуан Гризманн.

«Нам противостояла одна из лучших команд Ла Лиги на данный момент, но мы сыграли так, как и хотели сыграть. Мы были эффективны и уверенно удержали своё преимущество после забитого гола. Соперник не имел пространства. Я очень доволен работой, которую мы проделали. Команда стала чаще проявлять характер», – рассказал в послематчевом интервью Movistar наставник «матрасников».

Потерпев поражение в очном противостоянии, «Атлетик» уступил «Атлетико» третье место в турнирной таблице Ла Лиги. На счету мадридцев 19 очков, у басков – 17.