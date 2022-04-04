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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Алавес» отправил в отставку главного тренера

04 Апреля 2022 • 22:47 Комментировать
Атлетико М
4:1
Алавес
окончен

Главный тренер испанского «Алавеса» Хосе Луис Мендилибар отправлен в отставку.

61-летний специалист возглавлял команду с конца декабря 2021 года. Под его руководством «Алавес» провёл лишь 12 матчей, в которых одержал только одну победу, проиграв семь встреч и четырежды сыграв вничью.

«Несмотря на усилия тренера и команды, результаты не соответствовали ожиданиям», – сказано в официальном заявлении баскского клуба.

«Алавес» опустился на последнюю строчку в чемпионате Испании после гостевого поражения от «Атлетико» (1:4).

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Евро-Футбол.Ру,
Алавес Хосе Луис Мендилибар
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