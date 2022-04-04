«Алавес» отправил в отставку главного тренера

Главный тренер испанского «Алавеса» Хосе Луис Мендилибар отправлен в отставку.

61-летний специалист возглавлял команду с конца декабря 2021 года. Под его руководством «Алавес» провёл лишь 12 матчей, в которых одержал только одну победу, проиграв семь встреч и четырежды сыграв вничью.

«Несмотря на усилия тренера и команды, результаты не соответствовали ожиданиям», – сказано в официальном заявлении баскского клуба.

«Алавес» опустился на последнюю строчку в чемпионате Испании после гостевого поражения от «Атлетико» (1:4).