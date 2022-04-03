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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» разгромил «Алавес» и продолжил гонку за «Реалом»

03 Апреля 2022 • 00:00 Комментировать
Атлетико М
4:1
Алавес
окончен

Завершился последний субботний матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Атлетико» обыграл «Алавес» (4:1).

Победу мадридскому клубу обеспечили два дубля – Жоау Фелиша и Луиса Суареса, который реализовал пенальти и провёл один мяч с игры. «Алавес» смог лишь размочить разгромный счёт мячом, забитым Гонсало Эскаланте.

«Атлетико» набрал 57-е очко, столько же баллов в активе у «Севильи». Расстояние до «Реала», лидирующего в турнирной таблице, составляет 12 очков, но у «Севильи» имеется игра в запасе.

Протокол игры  
Атлетико М 4:1Алавес
(1:0) Фелиш Жоау11'   
  63'Эскаланте Гонсало (1:1)
(2:1) Суарес Луис75'   
(3:1) Фелиш Жоау83'   
(4:1) Суарес Луис90'   
Облак ЯнСавич СтефанХименес Хосе  86' (Фелипе Аугусто IV (  86') Мандава РейнилдуВрсалько ШимеЛьоренте Маркос   72'  72' (Кунья Матеус (  72') Кондогбия ЖоффрейЛемар Тома  46' (Де Пауль Родриго (  46') Лоди Ренан  46' (Карраско Янник (  46') Фелиш ЖоауГризманн Антуан  61' (Суарес Луис (  61')
Запасные: Эрмосо МариоВасс ДаниэльЛекомт БенжаменСеррано Хавьер
Пачеко ФернандоТеналья НауэльЛагуардия ВикторЛежён ФлорьянДуарте Рубен  46' (Вальехо Ману (  46') Эскаланте ГонсалоПина Томас  78' (Пельистри Факундо (  78') Эдгар Мендес  78' (Н'Диайе Лум (  78') Понс Пере  46' (Химо Наварро (  46') Риоха Луис  86' (Де ла Фуэнте Мигель (  86') Хоселу Санмартин
Запасные: Гарсия СаульДжейсонМиазга МэттСивера АнтониоМойя АнтониоАгиррегабириа МартинГарсия Мануэль II
02 апреля. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).

 

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окончен Леванте 2:0 Вильярреал 3.85 3.75 1.92
окончен Сельта 1:2 Реал Мадрид 100.00 6.50 1.12
окончен Атлетико М 4:1 Алавес 1.37 4.60 10.50
03.04  15:00 Атлетик Б ... Эльче 1.61 4.10 5.80
03.04  17:15 Бетис ... Осасуна 1.91 3.70 4.10
03.04  19:30 Гранада ... Райо Вальекано 2.65 3.20 2.85
03.04  19:30 Валенсия ... Кадис 1.84 3.70 4.40
03.04  22:00 Барселона ... Севилья 1.70 3.95 5.00
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