«Атлетико» разгромил «Алавес» и продолжил гонку за «Реалом»

Завершился последний субботний матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Атлетико» обыграл «Алавес» (4:1).
Победу мадридскому клубу обеспечили два дубля – Жоау Фелиша и Луиса Суареса, который реализовал пенальти и провёл один мяч с игры. «Алавес» смог лишь размочить разгромный счёт мячом, забитым Гонсало Эскаланте.
«Атлетико» набрал 57-е очко, столько же баллов в активе у «Севильи». Расстояние до «Реала», лидирующего в турнирной таблице, составляет 12 очков, но у «Севильи» имеется игра в запасе.
Протокол игры
|Атлетико М
|4:1
|Алавес
|(1:0) Фелиш Жоау11'
|63'Эскаланте Гонсало (1:1)
|(2:1) Суарес Луис75'
|(3:1) Фелиш Жоау83'
|(4:1) Суарес Луис90'
Облак Ян•Савич Стефан•Хименес Хосе 86' (Фелипе Аугусто IV ( 86') •Мандава Рейнилду•Врсалько Шиме•Льоренте Маркос 72' 72' (Кунья Матеус ( 72') •Кондогбия Жоффрей•Лемар Тома 46' (Де Пауль Родриго ( 46') •Лоди Ренан 46' (Карраско Янник ( 46') •Фелиш Жоау•Гризманн Антуан 61' (Суарес Луис ( 61')
Пачеко Фернандо•Теналья Науэль•Лагуардия Виктор•Лежён Флорьян•Дуарте Рубен 46' (Вальехо Ману ( 46') •Эскаланте Гонсало•Пина Томас 78' (Пельистри Факундо ( 78') •Эдгар Мендес 78' (Н'Диайе Лум ( 78') •Понс Пере 46' (Химо Наварро ( 46') •Риоха Луис 86' (Де ла Фуэнте Мигель ( 86') •Хоселу Санмартин
02 апреля. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).