«Атлетико» разгромил «Алавес» и продолжил гонку за «Реалом»

Завершился последний субботний матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Атлетико» обыграл «Алавес» (4:1).

Победу мадридскому клубу обеспечили два дубля – Жоау Фелиша и Луиса Суареса, который реализовал пенальти и провёл один мяч с игры. «Алавес» смог лишь размочить разгромный счёт мячом, забитым Гонсало Эскаланте.

«Атлетико» набрал 57-е очко, столько же баллов в активе у «Севильи». Расстояние до «Реала», лидирующего в турнирной таблице, составляет 12 очков, но у «Севильи» имеется игра в запасе.