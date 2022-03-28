Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне готов двигаться вперёд и без Суареса

28 Марта 2022 • 22:28 Комментировать
Атлетико М
...
Алавес
1.35 4.70 10.50
02.04 22:00

Уругвайский нападающий Луис Суарес  вряд ли останется в «Атлетико» в следующем сезоне - если раньше он ещё мог приносить пользу клубу, то сейчас у «матрасников» есть Жоау Феликс, и в марте Диего Симеоне, главный тренер команды, наконец-то нашел формулу оптимального взаимодействия своих игроков на поле, что обернулось ростом в турнирной таблице чемпионата и выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Ранее недостаточная мобильность Суареса оборачивалась достаточно большими проблемами для «Атлетико», но раскрывшийся Феликс не оставляет шансов 35-летнему Суаресу остаться в Мадриде, сообщает Diario AS.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Луис Суарес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИКО М АЛАВЕС
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Марта
23:20 · Испания. Ла Лига
Пуйоль напутствовал женскую команду «Барселоны» перед матчем с «Реалом»
23:10 · Германия. Бундеслига
Мадридский «Реал» заинтересовался английским полузащитником дортмундской «Боруссии»
22:33 · Испания. Ла Лига
Фати прошёл медобследование и уже готов к возвращению на поле
22:28 · Испания. Ла Лига
Симеоне готов двигаться вперёд и без Суареса
21:01 · Испания. Ла Лига
Рауль: «Хави становился тренером ещё когда играл»
20:01 · Испания. Ла Лига
Перес может уволить Анчелотти, если «Реал» не возьмёт Ла Лигу
19:10 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» надеются, что Бальде станет достойной заменой Жорди Альбе
17:32 · Испания. Ла Лига
«Барселона» планирует продлить контракт Депая
16:25 · Испания. Ла Лига
Перес зол на Анчелотти из-за того, что он оставил в команде Бэйла и Азара 1
15:33 · Испания. Ла Лига
Азар пропустит остаток сезона из-за травмы
15:21 · Италия. Серия А
«Реал» и «Милан» проведут встречу по трансферу Диаса
15:02 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд обозначил свой второй любимый клуб после «Ливерпуля»
14:53 · Англия. Премьер-лига
Трент, Джеймс и Хакими – лучшие крайние защитники по версии Дани Алвеса
14:47 · Испания. Ла Лига
«Реал» выдвинул ультиматум Марко Асенсио
14:00 · Италия. Серия А
«Ювентус» возобновил интерес к Депаю
Все новости
Рекомендуем