Симеоне готов двигаться вперёд и без Суареса

Уругвайский нападающий Луис Суарес вряд ли останется в «Атлетико» в следующем сезоне - если раньше он ещё мог приносить пользу клубу, то сейчас у «матрасников» есть Жоау Феликс, и в марте Диего Симеоне, главный тренер команды, наконец-то нашел формулу оптимального взаимодействия своих игроков на поле, что обернулось ростом в турнирной таблице чемпионата и выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Ранее недостаточная мобильность Суареса оборачивалась достаточно большими проблемами для «Атлетико», но раскрывшийся Феликс не оставляет шансов 35-летнему Суаресу остаться в Мадриде, сообщает Diario AS.